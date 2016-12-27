События

13:36 27.12.2016

Проверок прописки у жильцов киевских квартир не будет – Кличко

Столичная власть не будет ходить по квартирам и проверять прописку проживающих в них людей, заявил городской голова Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, комментируя распространенные в СМИ сообщения о проверках количества проживающих в квартирах, где не установлены счетчики.

"Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку. Наша задача - сделать так, чтобы была справедливость. Есть сегодня немало жалоб, ведь во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано в доме. Они используют и водоснабжение, и теплоснабжение, но платят за меньшее количество людей. Мы сейчас рассматриваем различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги, - цитирует во вторник В.Кличко пресс-служба мэра.

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