В Северске восстановлен уничтоженный боевиками при отступлении мост

В г.Северск Бахмутского района Донецкой области восстановлен уничтоженный в 2014 году боевиками при отступлении мост через г.Сухая Плотва, сообщает лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, принявший участие в церемонии сдачи моста в эксплуатацию во вторник.

"Взрывчаткой были уничтожены опоры и прогонка. Мы начали отстраивать мост 13 сентября 2016 года. Строители полностью демонтировали предыдущую конструкцию и построили на ее месте новую. Новый мост на 4 метра длиннее и его грузоподъемность увеличилась с 80 до 100 тонн", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, на восстановление моста было выделено 12,4 млн грн из Государственного фонда регионального развития и 1,3 млн грн из областного бюджета.

По словам главы обладминистрации, в настоящее время в Донецкой области продолжается восстановление еще двух уничтоженных боевиками мостов - в с.Семеновка Краматорского городского совета, и 300-метровый мост через р.Северский Донец в с.Закотное Лиманского района. "До Нового года и их сдадим в эксплуатацию", - заявил П.Жебривский.

Кроме того, по его словам, на территории Донецкой области остаются еще 7 подорванных боевиками в 2014 году мостов, но все они находятся в "серой зоне" и пока что приступить к их восстановлению невозможно.

"Зато на следующий год будем капитально ремонтировать в Донецкой области 47 мостов, в которые лет 20 не заглядывали ремонтники", - добавил П.Жебривский.