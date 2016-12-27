События

13:26 27.12.2016

В Северске восстановлен уничтоженный боевиками при отступлении мост

В г.Северск Бахмутского района Донецкой области восстановлен уничтоженный в 2014 году боевиками при отступлении мост через г.Сухая Плотва, сообщает лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, принявший участие в церемонии сдачи моста в эксплуатацию во вторник.

"Взрывчаткой были уничтожены опоры и прогонка. Мы начали отстраивать мост 13 сентября 2016 года. Строители полностью демонтировали предыдущую конструкцию и построили на ее месте новую. Новый мост на 4 метра длиннее и его грузоподъемность увеличилась с 80 до 100 тонн", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, на восстановление моста было выделено 12,4 млн грн из Государственного фонда регионального развития и 1,3 млн грн из областного бюджета.

По словам главы обладминистрации, в настоящее время в Донецкой области продолжается восстановление еще двух уничтоженных боевиками мостов - в с.Семеновка Краматорского городского совета, и 300-метровый мост через р.Северский Донец в с.Закотное Лиманского района. "До Нового года и их сдадим в эксплуатацию", - заявил П.Жебривский.

Кроме того, по его словам, на территории Донецкой области остаются еще 7 подорванных боевиками в 2014 году мостов, но все они находятся в "серой зоне" и пока что приступить к их восстановлению невозможно.

"Зато на следующий год будем капитально ремонтировать в Донецкой области 47 мостов, в которые лет 20 не заглядывали ремонтники", - добавил П.Жебривский.

ВАЖНОЕ

Турчинов: мы начинаем метр за метром освобождать оккупированную территорию и 2017г станет переломным

Без решения верховного никакой блокады ОРДЛО не будет – Турчинов

Двое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки. Двое попали в плен

Саперы ВСУ обезвредили 140 тыс. минно-взрывных устройств с начала АТО

Сайт Минобразования Украины восстановил работу после ddos-атаки

ПОСЛЕДНЕЕ

Проверок прописки у жильцов киевских квартир не будет – Кличко

Партнер Джорджа Майкла рассказал подробности смерти певца

САП обжаловала решение о мере пресечения Охендовскому

255 семей гвардейцев получили квартиры в этом году – Турчинов

Почти треть украинцев верит, что децентрализация поможет решить конфликт на Донбассе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
TVgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА