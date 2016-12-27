С 1 января 2017г медиагруппу "1+1 Медиа" закрывает проект "Ukraine Today", говорится в обнародованном на сайте Группы сообщении.

"Мы благодарны всей команде, и лично Татьяне Пушновой, за проделанную работу и огромный вклад, которые они сделали не только в канал, но и в поддержку информационной безопасности всей страны. Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что нашу миссия завершена. Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство, в то же время, демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно", - говорится в комментарии гендиректора "1+1 Медиа" Александра Ткаченко.

В обнародованной информации подчеркивается, что Группа выполнит все свои обязательства перед сотрудниками "Ukraine Today" в полном объеме в соответствии с действующей политикой компании и норм КЗоТ.

Как сообщалось, медиагруппа "1+1 Медиа" с 11 августа 2014г запустила в тестовом режиме вещание международного новостного телеканала Ukraine Today. Канал получил лицензию на спутниковое вещание в августе 2014 года.

Вместе с тем, 29 марта 2016г пресс-релизе медиагруппы "1+1 Медиа" сообщалось, что с 1 апреля 2016г "Ukraine Todау" намерен прекратить телевизионное вещание и сосредоточится на деятельности в интернете. "За период работы над проектом мы очень хорошо поняли свою целевую аудиторию, ее вкусы и источники получения информации. Для нас очевидно, что работа в интернете на данный момент является приоритетной и более эффективной. Именно там мы продолжим работу над существующими проектами и будем реализовывать новые", - отмечается в сообщении со ссылкой на гендиректора телеканала Ukraine Todау Татьяну Пушнову.

Холдинг "1+1 Медиа" контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" и "Униан-ТВ", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика".