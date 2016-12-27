События

06:26 27.12.2016

За прошедшие сутки боевики 37 раз обстреляли наши позиции, в том числе из танков - штаб

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций. Всего произошло 37 обстрелов.

По информации штаба АТО, на Мариупольском направлении по Широкиному трижды вели огонь танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-мм артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкиному. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Широкиному, Марьинке, Павлополю и Водяному. С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкиного.

На Донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцевому и Луганскому.

На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

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