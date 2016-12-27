Финал ЛЧ-2018 в Киеве будет максимально эффективным с финансовой точки зрения – президент ФФУ

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2018г. в Киеве будет максимально эффективным с финансовой точки зрения, отмечает президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Это мероприятие как раз является максимально эффективным, потому что минимальные вложения и максимальная прибыль. Особенно для Киева, который примет такое количество болельщиков со всех стран мира. Поэтому для Украины это будет экономически выгодно, и также политически выгодно", - сказал он во время встречи с журналистами в понедельник в Киеве.

А.Павелко указал, что со стороны УЕФА есть определенный ряд требований, но они являются несложными. "У нас будет отдельное подписание договора с КГГА. Мы, как Федерация футбола, являемся стороной-организатором, и мы ведем переговоры со всеми сторонами, которые будут причастны к этому процессу. Уже указом президента создан национальный организационный комитет. Очень важно, что все идет по графику", - подчеркнул он.

Президент ФФУ напомнил, что по всем вопросам, которые связаны с непосредственной организацией финала Лиги чемпионов, а также по продаже билетов и прав на телетрансляции, финансирование берет на себя УЕФА.

"С нашей стороны необходимо наличие аэропорта и гостиниц. По гостиницам был вопрос, потому что три гостиницы не захотели подписывать договора. Потом я встретился с учредителями, собственниками и мы нашли консенсус. И этот вопрос был снят", - рассказал он.

А.Павелко также отметил, что вопросы обеспечения безопасности, транспорта не представляют больших затрат для Киева и Национальной полиции. "Это будет в тех рамках, которые существуют при организации и проведении любых массовых мероприятий", - пояснил он.