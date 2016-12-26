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22:45 26.12.2016

Пенсионная реформа будет предусматривать увеличение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что пенсионная реформа будет предусматривать увеличение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда Украины.

"Я хочу подчеркнуть, что главной задачей нашего правительств и парламента, потому что нам будет необходима политическая поддержка, является системное реформирование пенсионной системы, которое будет сопровождаться, однозначно, поднятием пенсий...это будет система, которая будет продуцировать не дефицит Пенсионного фонда, а будет его уменьшать и делать систему самодостаточной", - сказал он в эфире ICTV в понедельник.

Премьер добавил, что также намерен бороться с нелегальным трудоустройством, поскольку оно приводит к обеднению пенсионеров и те, кто работают неофициально, потом сами будут получать лишь минимальную пенсию.

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