Добровольцы начали блокаду ОРДЛО с требованием отпустить заложников

Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса, сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский.

"Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

А.Виноградский отметил, что акция по блокаде уже началась. По его словам, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли.

Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, отметив, что каналы по-прежнему работают.

"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем", - рассказал командир.

"Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", - добавил он.

В свою очередь начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости в понедельник установят мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий.

"Мы будем добиваться блокады торговли с "ДНР-ЛНР". На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду", - сказал С.Акимович.

Он уточнил, что акция будет бессрочная, "пока не отпустят наших ребят".