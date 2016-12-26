В новогоднюю ночь в Украине ожидается легкий мороз

Новогодняя ночь в Киеве, как и по всей территории Украины, будет морозная, осадки возможны только в южных областях, сообщила предварительный прогноз начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"В новогоднюю ночь в Киеве - без осадков и мороз небольшой, 3-8°, по сегодняшним данным, и днем также будет небольшой минус 2-3° мороза, без осадков", - сообщила Л.Савченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Синоптик отметила, что средняя температура по Украине в ночь на 1 января 2017 года будет 3-9° мороза, в южных областях ожидается небольшой снег. Днем 31 декабря ожидается от 4° мороза до 2° тепла.