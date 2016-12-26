В Украине потеплеет и задождит-заснежит

В ближайшие сутки в Украине ожидается ветреная погода с осадками, которую обусловит влажная, теплая воздушная масса, а также атмосферные фронты, перемещающиеся с северо-запада Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается мокрый снег и дождь; ночью в западных, северных и центральных областях, днем на Левобережье страны местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в восточных областях ночью 1-6° мороза).

В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 декабря самая высокая температура днем была +8 в 2011 г., самая низкая ночью -21,3 в 1996 г.

28 декабря временами мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 0°.