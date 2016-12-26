Флэшмоб "Казино внутренних дел" прошел у здания МВД в Киеве

Активисты общественных организаций по инициативе "Автомайдана" провели акцию-флэшмоб под зданием Министерства внутренних дел Украины в знак протеста против дальнейшего незаконного функционирования игорных заведений в стране.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник утром несколько десятков активистов "Автомайдана" и других поддержавших их организаций пришли к проходной МВД на ул.Богомольца в Киеве. Они провели флэшмоб "Казино внутренних дел", в ходе которого несколько человек в масках на лицах имитировали за столом игру в казино.

Таким образом, активисты выразили протест тому, что в Украине, несмотря на заявления руководства МВД и соответствующее законодательство, по-прежнему функционируют многочисленные казино, что является незаконным. Кроме того, по их словам, деятельность этих казино "крышуют" должностные лица самого МВД.

В свою очередь, директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что правоохранители ведут активную деятельность по пресечению деятельности игорных заведений в стране, при этом вероятная причастность кого-либо из руководства силовиков этому не препятствует.

"С начала декабря во время оперативной работы обнаружено 418 заведений игральных в стране. Изъято единиц игорного оборудования 6 тыс 655 приблизительной стоимостью где-то 17 млн грн, а также деньги, которые были непосредственно предметом запрещенной игры – около 2 млн грн. Начато уголовных производств по выявленным уголовным правонарушениям - 355 уголовных производств с начала декабря. И 20 лицам уже уведомлено о подозрении", - рассказал он в комментарии журналистам в понедельник после завершения акции.

"Конечно, мы не можем гарантировать, что кто-либо их сильных мира сего, разных людей, в том числе и силовиков, не только одной полиции, но и других органов, могут каким-либо образом быть причастны к этому. Но это должно установить следствие. Пресекается эта деятельность сейчас на протяжении декабря, несмотря на какие-либо связи или должности. Это я вам гарантирую", - добавил А.Шевченко.

Он подчеркнул, что оперативным путем установлена деятельность более 1,5 тыс игорных заведений в стране, при этом "количество разоблаченных и реально уничтоженных таких точек постоянно растет".

В то же время, по словам спикера МВД, перед тем, как ликвидировать игорное заведение, нужно "провести целый комплекс процессуальных мероприятий, в том числе и негласные следственные розыскные действия, на которые нужно получить санкцию у суда". "И тогда этот рейд, этот визит, этот шаг будет эффективным, и лишь тогда можно говорить с уверенностью, что заведение будет закрыто, оборудование будет изъято и будет хоть какой-нибудь результат", – сказал А.Шевченко.

Он также отметил важность хотя бы частичной декриминализации игорного бизнеса: "Все-таки, главные решения - на законодательном поле… Меньше будет тени – меньше работы будет правоохранителям и меньше будет подозрений в крышевании и причастности".

А.Шевченко рассказал, что через два дня департамент защиты экономики "будет подводить итоги этого реальной оперативной проработки… На этой неделе Нацполиция, Департамент защиты экономики, отчитается о полных результатах".