События

22:22 25.12.2016

В заложниках находится 110 украинцев - Тандит

В заложниках на неконтролируемой Украиной территории находятся 110 человек, заявляет советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске - их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается занизить эти цифры, мы говорим, что это жизни наших ребят", - сказал Ю.Тандит в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.

Он напомнил, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

ВАЖНОЕ

Для активизации процесса обмена пленными Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек

В Счастье украинской стороне переданы тела двух погибших на Светлодарской дуге

Мощное землетрясение произошло в Чили

Тайфун обрушился на Филиппины

Движение на станциях киевского метро "Лесная" и "Черниговская" восстановлено

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Израиля запретил министрам посещать Украину - СМИ

Урегулирование израильско-палестинского конфликта должно происходить мирным путем – МИД Украины

Экс-первый замглавы правления ПриватБанка отрицает вывод средств из банка перед вводом в него временной администрации

Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву и это вопрос принципа - постпред Украины в ООН

Аваков поддерживает рассмотрение вопроса голосования Украины за резолюцию СБ ООН по Израилю на заседании Кабмина

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/22601/peredel-krov-s-molokom/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалоны Чернигова
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА