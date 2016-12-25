События

21:09 25.12.2016

Экс-первый замглавы правления ПриватБанка отрицает вывод средств из банка перед вводом в него временной администрации

Бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Олег Гороховский отрицает вывод средств из банка перед вводом в него временной администрации.

"В современном мире ничего не возможно никуда вывести и об этом бы все знали и это бы все видели и так далее. Их, мифических миллиардов выведенных, не существует", - сказал О.Гороховский в эфире телеканала 1+1.

По его словам, Национальный банк Украины знает о том, что средства не выводились

Ранее, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляла, что перед вводом в Приватбанк временной администрации, из него было выведено 2,6 млрд грн.

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