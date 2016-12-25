События

20:24 25.12.2016

Украинская армия готова к освобождению своей земли - замсекретаря СНБО

Украинские военнослужащие успешно удерживают свои позиции и готовы освобождать свою землю от оккупантов, заявил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

"Основное достижение этого года - это то, что мы удерживаем свои позиции. Мы видим готовность армии к освобождению своей земли", - сказал он в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV.

По его словам, большим достижением уходящего года является то, что была приостановлена мобилизация и теперь в АТО есть только контрактники.

"Мужчины, которые прошли через АТО, и решили стать офицерами - это очень мотивированные, очень перспективные военнослужащие", - подчеркнул он.

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