Украинская армия готова к освобождению своей земли - замсекретаря СНБО

Украинские военнослужащие успешно удерживают свои позиции и готовы освобождать свою землю от оккупантов, заявил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

"Основное достижение этого года - это то, что мы удерживаем свои позиции. Мы видим готовность армии к освобождению своей земли", - сказал он в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV.

По его словам, большим достижением уходящего года является то, что была приостановлена мобилизация и теперь в АТО есть только контрактники.

"Мужчины, которые прошли через АТО, и решили стать офицерами - это очень мотивированные, очень перспективные военнослужащие", - подчеркнул он.