События

17:28 25.12.2016

Мощное землетрясение произошло в Чили

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье на юге Чили, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно 15 км, недалеко от берега - в 40 км от города Пуэрто-Кельон.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.

Центр предупреждения о возможных цунами в Тихом океане предупредил, что в зоне риска находятся районы, расположенные в радиусе тысячи км от эпицентра. При этом пока не сообщается, действительно ли подземные толчки привели к образованию цунами.

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