Впервые за 6 суток силы АТО не понесли траты на Светлодарской дуге

Один украинский военнослужащий получил ранение под г.Авдеевка Донецкой области в субботу, погибших в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки нет, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Авдеевка. Таким образом, впервые за шесть дней у нас нет потерь на Светлодарской дуге", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, несмотря на договоренности о прекращении огня, в зоне АТО произошел ряд нарушений режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований. "Вражеские обстрелы имели место на всех направлениях, однако обстановка имеет определенную тенденцию к деэскалации. В частности, спокойнее стало в основных горячих точках - на Светлодарской дуге, в Авдеевской промзоне, в Широкино и т.п. Также противник значительно реже применял тяжелое вооружение", - сообщил А.Мотузяник.

Спикер Минобороны рассказал, что на мариупольском направлении за сутки боевики открывали огонь 23 раза, из них дважды - с применением тяжелого вооружения. Большинство обстрелов пришлось на участок Павлополь-Широкино. "Кроме многочисленных провокаций с применением легкого вооружения, по нашим позициям было выпущено несколько минометных мин. Преимущественно оккупанты нарушали режим тишины днем", - рассказал он.

Также, по словам А.Мотузяника, боевики нарушали режим тишины в г.Марьинка и под г.Докучаевск Донецкой области.

На донецком направлении произошло 15 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, из них также два - из тяжелого вооружения. "В Луганском, как и ранее, боевики регулярно открывают огонь. Один из обстрелов был минометным, и произошел под вечер; по нашим позициям выпущено 12 мин. В Авдеевской промзоне - 2 часа длительная перестрелка между силами АТО и противником. Оккупанты также применяли миномет", - сообщил спикер Минобороны.

Кроме того, по его словам, незаконные вооруженные формирования открывали огонь под г.Горловка и на позиции "Шахта Бутовка".

На Луганском направлении произошел один обстрел со стороны боевиков в с.Желтом Славяносербского района, рассказал А.Мотузяник. Обстрел длился 25 минут.