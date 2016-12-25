Экипаж разбившегося Ту-154, предварительно, столкнулся с критической технической неисправностью при наборе высоты

На борту Ту-154 Минобороны РФ, по предварительным данным, при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно, во время набора высоты экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе", - сказал источник.

Кроме того, рассматриваются и другие версии произошедшего.

"Версия, связанная с возможной ошибкой пилотирования не исключается. Однако, маловероятно, пилоты были очень опытные, с большим налетом часов на воздушных судах данного типа", - сказал источник.

По его данным, обломки лайнера и личные вещи обнаружены в 12-14 км от берега.