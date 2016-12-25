На борту пропавшего Ту-154 были военные, а также летевшие на базу "Хмеймим" артисты ансамбля им. Александрова и 9 журналистов

На борту пропавшего с радаров самолета ТУ-154 находились военнослужащие ВС РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ранее со ссылкой на Миноброны сообщалось, что при выполнении планового перелета с аэродрома в г.Адлер в 4.40 (кв), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа.

К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств.