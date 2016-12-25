События

06:01 25.12.2016

Президенты РФ и Ирана подчеркивают важность освобождения Алеппо для установления мира в Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудил в субботу с президентом Ирана Хасаном Рухани вопросы сирийского урегулирования.

"Подчеркнуто, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению г.Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в г.Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности", - отмечается в сообщении.

Х.Рухани выразил искренние соболезнования в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова.

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