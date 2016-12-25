Умерла Весна Вулович, выжившая в 1972 году после падения с высоты 10 тыс метров

В Сербии умерла Весна Вулович – бывшая стюардесса, выжившая после падения с высоты 10 тыс метров в 1972, когда ее самолет взорвался в небе, сообщает Радио Свобода, со ссылкой на местное телевидение.

Тело 66-летней В.Вулович друзья обнаружили в пятницу, 23 декабря, в ее квартире. Данных о причине смерти пока нет.

В.Вулович вошла в Книгу рекордов Гиннеса за "выживание после самого высокого падения без парашюта" после того, как 26 января 1972 самолет югославской авиакомпании JAT взорвался на высоте 10 тыс метров.

В.Вулович упала в горах тогдашней Чехословакии, получив тяжелые травмы, в частности переломы основания черепа и обеих ног. Остальные 27 человек, находившиеся на борту погибли.

Несмотря на пережитую аварию, В.Вулович позднее заявляла, что "любит путешествовать и у нее нет никакого страха летать".