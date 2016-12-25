События

01:10 25.12.2016

Гройсман перенес ранее запланированный на 27-28 декабря визит в Израиль

Премьер-министр Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

По словам источника, визит перенесен на неопределенный срок, что связано с ситуацией вокруг вчерашнего голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.

По словам собеседника агентства, премьер с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, и в дальнейшем намерен интенсифицировать переговоры с израильской стороной для урегулирования проблемных вопросов и более активного развития двусторонних отношений.

ВАЖНОЕ

В результате пожара в Ривненской области погибли двое детей

В районе крушения Ту-154 Минобороны РФ найдены тела нескольких погибших

Боевики 39 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

Вопреки договоренностям о прекращении огня, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ! КОЛЛЕКТИВ АГЕНТСТВА "ИНТЕРФАКС-УКРАИНА" ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ПОСЛЕДНЕЕ

Эво Моралес помиловал почти 2 тыс заключенных

Экипаж разбившегося Ту-154, предварительно, столкнулся с критической технической неисправностью при наборе высоты

Минобороны РФ подтвердило пропажу с радаров Ту-154 с 91 человеком на борту

На борту пропавшего Ту-154 были военные, а также летевшие на базу "Хмеймим" артисты ансамбля им. Александрова и 9 журналистов

Президенты РФ и Ирана подчеркивают важность освобождения Алеппо для установления мира в Сирии

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА