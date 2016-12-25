События

00:01 25.12.2016

Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль – СМИ

Премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху отметил визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, запланированный на следующую неделю, сообщает израильское новостное агентство Ynet.

Как сообщается, такой шаг – способ выразить протест против поддержки Украиной, "обычно очень дружественным Израилю государством" резолюции Совета Безопасности ООН об израильских поселениях, которую в Израиле называют "анти-израильской"

Тем не менее, на сайте Кабинета министров Украины сообщений ни о предстоящем визите, но о его отмене нет.

В пятницу, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях. За принятие резолюции №2334 проголосовали 14 членов Совбеза.

В документе содержатся требования к Израилю и Палестине совершить шаги, направленные на предотвращение актов насилия в отношении гражданских лиц и приложить усилия для того, чтобы приступить к "внушающим доверие переговорам" по вопросам, касающимся определения окончательного статуса и принадлежности оспариваемых ими территорий

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