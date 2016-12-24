События

21:22 24.12.2016

В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны в малых дозах

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск Народного защитника об упразднении статей Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений, предусматривающих наказание в виде тюремного заключения за потребление или приобретение марихуаны для личного пользования в небольших объемах.

"Конституционный суд Грузии посчитал, что норма об употреблении малого количества марихуаны, а также приобретение, хранение и изготовление в личных целях, повторяет смысл уже признанной неконституционной нормы и признал спорную норму неконституционной", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

При этом отмечается, что иск был обоснован тем, что наказание, предусмотренное в данных случаях, является чрезмерным и оскорбляющим достоинство человека.

В сообщении говорится, что Конституционный суд принял в производство иски и по тем спорным нормам, которые предусматривают лишение свободы за употребление, а также приобретение, хранение и изготовление в небольших объемах и других типов наркотических веществ.

В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания с требованием декриминализации наркотиков, все чаще стали проводиться акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны и других легких наркотиков. В свою очередь, власти страны заявляют о готовности изменить существующее законодательство с учетом международного опыта и реформ в сфере наркополитики.

Согласно официальным данным, самым распространенным в Грузии наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов. По УК страны, за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок заключения до 11 лет, а за ее употребление - до 1 года тюрьмы или штраф.

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