Счастливым себя ощущает каждый второй украинец – опрос КМИС

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), в декабре 2016 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 54% жителей Украины.

В обнародованном в пятницу на сайте КМИС пресс-релизе, еще 25% опрошенных чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% - несчастными или скорее не счастливыми.

По выводам социологов, ощущение счастья зависит от многих факторов, в том числе социально-демографических аспектов, качества жизни, социальной среды и тому подобное.

Результаты же опроса свидетельствуют, что молодые люди в целом более счастливы, чем старшие, и с повышением возраста уровень счастья падает. "Связь с возрастом в значительной степени обусловлена состоянием здоровья - пожилые люди чаще болеют, а, как подтверждают исследования, состояние здоровья оказывает существенное влияние на субъективное ощущение благополучия", - говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, чем выше уровень благосостояния, тем больше людей чувствуют себя счастливыми. Так, среди самых бедных (не хватает на еду) счастливыми себя назвали 40%, среди малообеспеченных (хватает только на еду) таких половина, среди людей со средним доходом (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать) - 68%, среди людей с доходом выше среднего (могут покупать дорогие вещи) - 85%.

Также относительно менее счастливыми пока являются жители восточных областей: в декабре 2016г в западных областях счастливыми чувствовали себя 59%, в центральных - 50%, в южных областях - 60%, тогда как на Востоке страны - 44%. "То есть война со всеми ее последствиями является весомым фактором, оказывающим несчастными жителей восточных областей Украины", - подытоживают социологи.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 3 по 12 декабря 2016г. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. В данном опросе выборка распределялась только на контролируемой части Донбасса, в той пропорции, которую по данным ЦИК составляли избиратели Донбасса в последних парламентских выборах (октябрь 2014г).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.