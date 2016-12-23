События

13:03 23.12.2016

В боях на Светлодарской дуге с 18 по 23 декабря погибли 8 украинских военнослужащих

В ходе активных боевых действий на Светлодарской дуге (Донецкая область), начиная с 18 декабря, погибли 8 украинских военнослужащих, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"С 18 декабря и по сегодня на этом участке фронта погибли 8 наших военнослужащих", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Спикер Минобороны также подчеркнул, что за этот период в плен попал один украинский военный.

"18 декабря один наш боец был ранен и попал в плен. Больше нет военных, которые бы попали в плен. Это по информации командиров подразделений, которые держат оборону на этом участке фронта", - проинформировал А.Лысенко.

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