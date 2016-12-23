КС отменил введенное в 2016г ограничение максимальной пенсии военных и приостановку выплат пенсий ряду категорий работающих военных

Конституционный суд Украины признал неконституционными ограничения в 2016 году размера максимальной пенсии военнослужащим до 10,74 тыс. грн и приостановку ее выплаты пенсионерам-военнослужащим, работающим на госслужбе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение Конституционный суд обнародовал в пятницу, рассмотрев конституционное представление Верховного суда Украины относительно соответствия Конституции положений второго предложения ч.7 ст.43, первого предложения ч.1 ст.54 закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы и некоторых других лиц" (закон 2262).

"Признать такими, которые не соответствуют Конституции Украины, положения закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы и некоторых других лиц"…части 7 статьи 43, согласно которой максимальный размер пенсии…не может превышать 10 прожиточных минимумов…10,74 тыс. грн", - говорится в решении КС.

Кроме того, КС признал неконституционным первое предложение ч.1 ст.54, в соответствии с которой в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года лицам, которые работают на должностях, предусмотренных законами Украины "О государственной службе" и "О прокуратуре", "О судоустройстве и статусе судей", назначенная пенсия или ежемесячное пожизненное денежное обеспечение не выплачивается.

КС в своем решении указал, что оспариваемые положения закона признаны неконституционными и утрачивают свое действие с момента принятия Судом этого решения.

Решение КС является обязательным к исполнению на территории Украины и не может быть обжаловано.

Верховный суд Украины обратился с конституционным представлением в КС, обосновывая неконституционность оспариваемых положений закона. В Верховном суде считают, что вследствие временного ограничения максимального размера пенсий военнослужащим на уровне 10,74 тыс. грн и приостановке ее выплаты отдельным категориям работающих лиц, произошло сужение содержания объема прав и свобод военнослужащих на социальную защиту, в частности права на получение пенсии.