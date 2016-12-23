События

11:12 23.12.2016

Омбудсмены РФ и Украины договорились о посещении российских заключенных в Украине и украинских в России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ближайшее время посетит российских заключенных в Украине, а уполномоченный Верховной рады Валерия Лутковская - украинских заключенных в России, сообщил советник российского уполномоченного Алексей Зловедов.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины Валерия Лутковская достигли договоренности об организации посещения ими некоторых категорий осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории, соответственно, Украины и России", - сказал "Интерфаксу" А.Зловедов в пятницу.

Он отметил, что поездки обусловлены желанием уполномоченных "ознакомиться на месте с условиями содержания заключенных, а также рассмотреть возможные варианты реализации применительно к конкретным случаям имеющегося в международной практике права осужденных на отбывание наказания на территории государства своего гражданства".

Сроки посещений в настоящий момент согласовываются, добавил А.Зловедов.

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