События

10:56 23.12.2016

Из Киева на Донбасс отправились 44 микроавтобуса с техпомощью силам АТО

В пятницу утром из центра Киева выехали в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе 44 микроавтобуса с помощью для украинских военнослужащих от волонтеров и предприятий Киевской области.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", данная помощь была собрана по инициативе руководства области под Новогодние и Рождественские праздники.

Как отметил глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган, главы райгосадминистраций, городские головы городов областного значения лично отправляются в зону АТО, "чтобы передать бойцам техническую помощь, собранную предприятиями и неравнодушными гражданами по всему региону".

А.Горган подчеркнул, что данная акция не является одноразовой.

"У нас твердое намерение - не реже, чем раз в полгода отправляться на фронт с помощью, чтобы у наших защитников не было впечатления, что война это их личное дело. Победа Украины – это дело всего народа", - сказал он.

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук отметил, что этот шаг подчеркивает единство армии и народа и готовность сделать все в вопросе защиты Украины.

Среди помощи, которую уже в субботу доставят на передовую, 34 тепловизора, десятки оптических прицелов, дальномеров, защищенные планшетники, дизель-генераторы, стиральные машины, плоттеры, ноутбуки, зимняя обувь.

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