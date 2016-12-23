События

10:20 23.12.2016

СБУ за 11 месяцев 2016г запретила въезд в Украину 1,3 тыс. иностранным гражданам, в том числе более 500 гражданам РФ

Служа безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года запретила въезд в Украину 1374 иностранным гражданам, в том числе 523 гражданам Российской Федерации, а также задержала 86 лиц, причастных к диверсионно-разведывательным группам (ДРГ).

Пресс-центр СБУ обнародовал результаты отдельных направлений работы Службы безопасности Украины. Так, по информации СБУ, за 11 месяцев 2016 года по направлению контрразведки начато 330 уголовных производств. Из них по ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж) – в отношении 5 иностранцев (в т.ч. двух граждан РФ), осуждено 1 лицо; по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) – в отношении 84 граждан Украины, осуждено 8 человек. В общей сложности, вынесен приговор суда 74 лицам.

Также контрразведка проверяет 89 человек, которые подозреваются в причастности к кадровому составу иностранных спецслужб; 599 человек, которые подозреваются в причастности к агентурной сети спецслужб иностранных государств и 48 человек, которые обоснованно подозреваются в причастности к кадровому составу незаконных силовых структур так называемых "ДНР/ЛНР".

Также за указанный период запрещен въезд на территорию Украины 1374 иностранным гражданам (394 – за деятельность, которая угрожает национальной безопасности государства), в том числе 523 гражданам РФ, среди которых 44 военнослужащих и 61 журналист. Принудительно выдворены/возвращены с территории Украины 20/64 иностранных граждан, сообщили в СБУ.

Установлено 739 членов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), из них задержано 86 лиц, передано следственным органам материалы в отношении 134 лиц, причастных к участию в боевых действиях и информаторской деятельности в интересах террористических организаций "ДНР/ЛНР". Осуждено 40 человек.

Изъято из неконтролируемого оборота более чем 560 единиц огнестрельного оружия, 61,4 тыс. боеприпасов и более 2 тонн взрывчатки. Всего пресечено свыше 250 фактов незаконного оборота ВОУ, выявлено и ликвидировано 55 схронов с оружием и боеприпасами.

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