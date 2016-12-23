События

10:10 23.12.2016

"Маршрутка" врезалась в дерево под Киевом: пострадали шесть пассажиров

В результате столкновения маршрутного микроавтобуса "Mercedes Sprinter" вблизи с.Вита Почтовая Киево-Святошинского района съехал с трассы "Киев-Одесса" и врезался в дерево, в результате чего травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров.

Как сообщает в пятницу утром Управление безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Нацполиции Украины, ДТП произошло около 15.00 четверга на 23 километре автодороги "Киев-Одесса". По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил съезд за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево.

"В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения района. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

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