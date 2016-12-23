События

08:24 23.12.2016

Кабмин ликвидировал департамент противодействия наркопреступности Нацполиции

Кабинет министров Украины ликвидировал департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

Согласно постановлению №981 от 30 ноября, опубликованному в конце декабря, правительство ликвидировало как юридическое лицо публичного права департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Нацполиции.

Нацполиции поручено обеспечить осуществление функций и полномочий департамента, который ликвидируется.

В сообщении, которое прилагается к постановлению отмечается, что осуществление функций и полномочий данного департамента будет возложена на соответствующие структурные подразделения, созданные в аппарате центрального органа управления Нацполиции и ее территориальных органах.

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