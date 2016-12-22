Украина продолжает подготовку 6-го иска к РФ в ЕСПЧ, он будет подан в начале 2017г - Севостьянова

Украина продолжает подготовку шестого иска к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), касающегося событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016гг, жалоба будет подана в начале следующего года, сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова.

"Шестой иск в ЕСПЧ еще не подан, мы пока на стадии подготовки, аккумулируем всю информацию. Думаю, что в начале следующего года шестой иск будет подан", - сказала Н.Севостьянова агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, отвечая на вопрос о том, ожидать ли подачи Украиной жалобы еще в 2016 году, как анонсировалось ранее.

По ее словам, Минюст при подготовке иска "пишет хронологию событий". "Суд может принять решение разделить документы на две части (по Донбассу и по Крыму – ИФ)", - сказала она.

Первый замминистра юстиции пояснила, что отсутствие спешки с подачей очередного иска поясняется тем, что Украина сфокусировалась на первых двух исках в ЕСПЧ, которые суд начал рассматривать.

"Очень важно для нас показать качественную позицию по первому и второму искам, по которым началась работа, суд начал их рассматривать. Для нас приоритетно подготовить материалы, чтобы на первых этапах отстоять все позиции", - подчеркнула Н.Севостьянова.

Она отметила, что по новому, готовящемуся иску, собирается большой массив информации, которая требует обработки – правоохранительные органы Украины активно предоставляют доказательную базу.

Говоря об итогах работы Минюста в уходящем году, Н.Севостьянова указала несколько ключевых моментов, которые, по ее мнению, можно назвать успешными в работе ведомства.

"Для меня самые яркие итоги прошлого года – это успех реформы по регистрации, которая передала функции на места, то есть, по факту это децентрализация и демонополизация. И начало реформы пенитенциарной системы. Это очень большой и сложный вызов, который мы приняли, но, уверена, что движемся в правильном направлении", - сказала она.

Первый замминистра напомнила, что закон о пенитенциарной системе готовится Минюстом вместе с неправительственными организациями и экспертами, активно идут дискуссии в профильном комитете Верховной Рады.

Отвечая на вопрос о том, какие направления или идеи министерства в 2016 году были наименее успешным, Н.Севостьянова сказала: "Вы знаете, все, что мы задумывали, все на самом деле получилось".