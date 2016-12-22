События

13:15 22.12.2016

ВСУ готовы к выполнению очередного соглашения ТКГ о прекращении огня на Донбассе

В Министерстве обороны Украины заявляют, что готовы к выполнению очередного соглашения о "режиме тишины" на востоке Украины, достигнутого в Минске.

"ВСУ и в целом силы АТО неоднократно демонстрировали готовность выполнения Минских договоренностей. Все тяжелое вооружение было отведено, соблюдался режим прекращения огня. В дальнейшем ВСУ готовы выполнять мирный план президента", - заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник в Киеве.

"Мы оставляем за собой право в случае провокационных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, несущих угрозу военнослужащим ВСУ, вести огонь в ответ. Но еще раз подчеркиваю, что ВСУ готовы к выполнению очередных решений контактной минской группы", - добавил он.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске в среду приняла заявление о необходимости всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в преддверии новогодних праздников начиная с 00.00 24 декабря.

ВАЖНОЕ

ВСУ с утра отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, без потерь

Суд в Киеве разрешил следователям по делу Януковича временный доступ к документам администрации президента РФ

Вблизи Светлодарска фиксируется половина всех нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных

Погибших среди украинских военных в зоне АТО за сутки нет, 11 бойцов ранены на Светлодарской дуге

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд продлил арест антимайдановца "Топаза" еще на два месяца

Шторм "Барбара" может испортить туристам Рождество в Великобритании

Народные депутаты видят часть кампании по дискредитации образа Украины в истории с осквернением синагоги в Умани

Заочный суд по Плотницкому продолжится 28 декабря

В Москве умер внук Сталина

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/71503/petlya-2010/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Беззеркальные камеры
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА