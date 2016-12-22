События

13:10 22.12.2016

Погибших среди украинских военных в зоне АТО за сутки нет, 11 бойцов ранены на Светлодарской дуге

Одиннадцать украинских военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге за минувшие сутки в результате боевых действий, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий за сутки погибших в рядах украинских военнослужащих нет, однако одиннадцать наших бойцов получили ранения. Эти санитарные потери ВСУ понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских минометных и артиллерийских обстрелов", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

На Луганском направлении основные боевые действия накануне велись у Станицы Луганской. Противник под вечер обстреливал украинские позиции более 3 часов. Кроме того, НВФ нарушали режим тишины на Бахмутской трассе (Орехово), а также в Попаснянском районе. Тяжелое вооружение не применялось. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 4 вражеских обстрела.

По данным А.Мотузяника, на Донецком направлении по-прежнему "горячей точкой" остается Луганское - на этих позициях боевые действия велись с перерывами около 12 часов. Враг массово применяет тяжелое вооружение: по позициям украинских военных выпущено около 300 мин и около 30 артснарядов.

Неспокойно и в Авдеевке: произошло две мощные перестрелки между силами АТО и боевиками, которые в целом продолжались почти 5 часов. Вследствие вражеского обстрела повреждены частный дом и уничтожены хозяйственные постройки, люди не пострадали. Также противник нарушил режим тишины в Новгородском, Крутой Балке и на позиции "Шахта Бутовка".

На Мариупольском направлении в Красногоровке и Павлополе произошли минометные обстрелы со стороны НВФ, в Новогригорьевке – артиллерийский. Как и раньше, наиболее беспокойная обстановка на приморских рубежах (участок фронта Павлополь - Широкино). Всего за сутки на этом направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

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