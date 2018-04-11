Экономика

15:04 11.04.2018

Около 60% военных пенсионеров уже получают пересчитанные пенсии - Розенко

Около 60% военных пенсионеров уже получают пересчитанные пенсии - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что в данный момент около 316 тыс. (60%) военных пенсионеров уже получают пересчитанные пенсии.

"Из 544 тыс. пенсионеров, которые должны получить данный пересчет, по состоянию на сейчас уже получают соответствующие выплаты около 316 тыс. военных пенсионеров, это около 60% военных пенсионеров", - сказал П.Розенко в ходе селекторного совещания в среду в Киеве.

Вице-премьер также сообщил, что на данный момент поступило около 500 тыс. заявок на пересчет пенсий от силовых органов, что составляет 90%. По его словам, лишь 72% поступивших заявлений на данный момент обработаны.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март уже в апреле.

При пересчете будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководствующего и рядового состава органов внутренних дел, для них, кроме выше перечисленных выплат, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

Отмечается, что пенсионное повышенное будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение составит 1,5 тыс. грн. С 1 января 2019 к этой сумме прибавится еще 750 грн. С 1 января 2020 года - еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии с нынешнего среднего значения увеличатся примерно вдвое.

В целом, подчеркивается в сообщении, пенсии будут пересмотрены для пенсионеров 12 силовых ведомств. Всего повышение получат 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда для повышения военных пенсий предусмотрено 7,8 млрд грн.

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