Украину не устроит транзит 10 млрд куб. м газа в год из-за убыточности работы ГТС в таком режиме - Насалик

Украину не устроит транзит 10-15 млрд куб. м газа в год с 2020 года, как это предлагает российский "Газпром", поскольку прокачка такого малого объема была бы экономически убыточной, утверждает министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Заявления Миллера (председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер - ИФ), что они оставят 10-15 млрд куб. м и будут прокачивать их чрез Украину – наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа", - сказал министр журналистам.

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И.Насалик добавил, что экономически выгодным транзит является при годовом объеме не менее 40 млрд куб. м.

"При объеме транзита около 40 млрд куб. м – экономические показатели такие же, как у "Северного потока". При увеличении объема свыше 40 млрд куб. м – транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через "Северный поток". Если европейцы руководствуются только экономикой, о чем говорится, то проект украинской ГТС экономичнее", - отметил глава Минэнергоугля.

Как сообщалось, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранить транзит газа через Украину после 2019 года.

В свою очередь А.Миллер сообщил о готовности "Газпрома" обеспечить транзит через Украину на уровне 10-15 млрд куб. м в год при "обосновании украинской стороной экономической целесообразности нового контракта".

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.