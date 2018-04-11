Экономика

14:14 11.04.2018

Кабмин исключил Болгарию из перечня государств, операции с резидентами которых подпадают под ТЦО

Кабмин исключил Болгарию из перечня государств, операции с резидентами которых подпадают под ТЦО

Кабинет министров исключил Болгарию из перечня государств, операции с которыми признаются контролированными для целей трансфертного ценообразования (ТЦО).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, имеющейся в распоряжении агентства, решение по исключению страны из этого перечня было принято, поскольку Болгария обладает механизмами обмена информацией и сотрудничества по административным вопросам, которые заложены в основу международных конвенций.

"На данный момент фискальные органы Украины могут по отдельному запросу запрашивать информацию в этой стране и соответственно отслеживать операции, которые согласно с правилами ТЦО являются контролированными", - указывается в документе.

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