Экономика

12:25 11.04.2018

Украина ищет советника в вопросе токсичных долгов ОПЗ – руководитель ФГИ

Украина ищет советника в вопросе токсичных долгов ОПЗ – руководитель ФГИ

 Приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ) сдерживается наличием у него токсичных долгов, поэтому в настоящее время ведется поиск советника для решения этой проблемы, сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Самостоятельно не нашли решения вопроса по токсичным долгам", – констатировал он в эфире "Радио НВ".

"Вместе с Кабмином и созданной им комиссией по приватизации с участием иностранных партнеров ищем советника, который поможет нам найти возможность или реструктуризировать данный долг, или каким-то образом от него избавиться", – сказал В.Трубаров.

Как сообщалось, ОПЗ в 2017 году дважды безуспешно выставлялся на приватизацию. Отсутствие интереса к ОПЗ, в частности, связано с долгом завода свыше $250 млн структурам Дмитрия Фирташа.

Южный городской суд Одесской области определением от 6 марта 2017 года удовлетворил ходатайство Ostchem Holding Limited о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины частичного арбитражного решения Стокгольмского арбитража от 25 июля 2016 по делу о взыскании с ОПЗ в пользу Ostchem $193,26 млн основного долга и $57,98 млн начисленной пени. Этот вердикт затем подтвердил Апелляционный суд Одесской области.

ФГИ в марте обновил перечень группы крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году, оставив в нем 99,567% акций ОПЗ, и запланировал его на май при условии согласования конкурса правительством.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ФГИ ожидает утверждения Кабмином списка большой приватизации-2018

"Укрнафта" в I кв. выплатила 300 млн грн налогового долга

Кабмин одобрил перевод расчетно-кассового обслуживания шахт в Госказначейство

ФГИ в ближайшее время внесет на рассмотрение Кабмина проект плана большой приватизации

ФГИ исключил облэнерго, ряд ТЭЦ, "Турбоатом" и ЗТМК из списков на приватизацию-2018

ФГИУ утвердил перечень более 600 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году

ФГИ повторно попытается отобрать нового гендиректора для "Укрнафтопродукта"

Выставлять 25% акций "Одессаобэнерго" на продажу целесообразно после введения RAB-тарифов – член группы по приватизации

ФГИ снял с торгов блокпакеты "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблнерго"

ФГИ отобрал кандидатов в независимые члены набсоветов ОПЗ и "Турбоатома"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман попросил ГПУ и САП проверить информацию о якобы внеконкурсной выдаче лицензий на разработку месторождений лития

Кабмин решил создать координационный совет по внедрению реформ в ТЭК

Кабмин снизил на 3 года норму отчисления чистой прибыли в бюджет для аэропорта "Борисполь" до 40%

Саудовская Аравия неожиданно разместила евробонды на $11 млрд

Основатель Pizza Veterano запускает сервис вызова такси VeteranoCab с 25 апреля

НКРЭКУ предупреждает "Энергорынок" об ответственности за проволочки с подписанием PPA с девелоперами проектов в сфере ВИЭ

Торгпред Украины рассчитывает на предметные переговоры с США в отношении пошлин на алюминий и сталь

Китай не будет девальвировать юань из-за торговых трений с США - глава ЦБ

Германия готова дополнительно выделить EUR14 млн на Фонд энергоэффективности

Украина и Турция достигли прогресса в переговорах о ЗСТ в отношении сельхозтоваров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА