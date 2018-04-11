ФГИ ожидает утверждения Кабмином списка большой приватизации-2018

Правительство Украины планирует 27 апреля утвердить перечень крупных объектов, с активами свыше 250 млн грн, для приватизации в 2018 году, сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"На "приватизационном" Кабмине, который планируется на 27 апреля, будем получать уже готовый список (большой приватизации – ИФ) и утверждать ту нормативку, которая будет", – сказал он в эфире "Радио НВ".

В.Трубаров напомнил, что согласно вступившему в силу с 7 марта новому закону о приватизации, вес объекты делятся на две группы: большие и малые. Решение о списках для малой приватизации принимает ФГИ, и на этот год ведомству уже утвердило 660 таких объектов, сообщил и.о.главы.

По его словам, продажа объектов по новому закону о приватизации начнется после майских праздников.

В.Трубаров также высказал мнение, что в ближайшие 5-7 лет в списках на приватизации будут отсутствовать крупнейшие украинские компании, такие как "Укрзализныця" или "Укрпошта".

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