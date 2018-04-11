Экономика

10:12 11.04.2018

Украина и Турция достигли прогресса в переговорах о ЗСТ в отношении сельхозтоваров

Украина и Турция достигли прогресса в переговорах о ЗСТ в отношении сельхозтоваров

Украина и Турция достигли прогресса в переговорах о зоне свободной торговли (ЗСТ), договорившись внести сельскохозяйственную продукцию в соглашение наряду с промышленной, сообщила торговый представитель Украины – заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская.

"Переговоры продолжаются, поэтому пока не согласовано все, не могу разглашать ничего. Следующий раунд переговоров запланирован на май. Достаточно прогрессивно, что мы договорились с Турцией о покрытии Соглашением промышленных и сельскохозяйственных товаров", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Н.Микольской, в начале переговорного процесса речь шла исключительно о промышленных товарах в контексте ЗСТ.

"Это хорошее продвижение", – отметила она.

В то же время она отметила, что ЗСТ Украины и Израиля, переговоры по которой завершились недавно, будет выгодна малому и среднему бизнесу (МСБ).

"Даже факт завершения переговорного процесса будет стимулировать бизнес более внимательно присмотреться к израильскому рынку. Особенно - малому и среднему, так как этот рынок как раз более склонен к работе с МСБ. Кроме того, в этой стране хорошо знают украинскую продукцию, ведь там достаточно большая украинская диаспора", – прокомментировала она.

Полный текст интервью Н.Микольской будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

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