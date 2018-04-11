Экономика

09:58 11.04.2018

Рынок акций РФ в среду попытается стабилизироваться

Рынок акций РФ в среду попытается стабилизироваться

Рынок акций РФ в среду попытается стабилизироваться после волатильных колебаний начала недели из-за новых антироссийских санкций США, выросшая нефть поддержит бумаги нефтяного сектора, однако проседающие фьючерсы в США будут сдерживать "быков". Коридор колебаний индекса МосБиржи в течение дня составит 2150-2190 пунктов, индекса РТС - 1070-1100 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Накануне рынок акций РФ отыграл часть обвала понедельника на новостях о санкциях США к России, поддержку рублевым ценам акций оказал упавший рубль, а также рост на мировых рынках капитала. Индекс МосБиржи вырос за день до 2167,71 пункта (+3,7%), долларовый индекс РТС просел до 1090,79 пункта (-0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали позитивную динамику в пределах 8,3% во главе с нефтяниками и металлургами.

Индексный провайдер MSCI сообщил в среду, что не будет вносить изменения в состав индекса MSCI Russia в связи с введением новых санкций США против ряда российских компаний.

В США накануне индексы выросли благодаря признакам ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал активно развивать политику открытости страны для внешнего мира. Выступая на открывшемся в городе Боао экономическом форуме, он пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам страны, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.

В том числе Китай планирует снизить тарифы на импортируемые автомобили и позволить зарубежным автопроизводителям владеть более крупными долями в совместных предприятиях по выпуску машин в стране.

Ранее ряд высокопоставленных представителей правительства США высказались по поводу ситуации с Китаем, причем тон их заявлений значительно смягчился, что несколько успокоило инвесторов. В частности, министр финансов Стивен Мнучин сказал, что он не ожидает начала торговой войны. Также он отметил, что США намерены продолжить обсуждение спорных вопросов с Китаем.

При этом президент США Дональд Трамп также выразил надежду на мирное урегулирование конфликта.

Между тем, в среду в Азии динамика индексов смешанная (просела Япония, подрос Китай), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,5%) и нефть.

Нефть корректируется после резкого скачка накануне на опасениях, что ситуация в Сирии может привести к перебоям в поставках топлива с Ближнего Востока, сообщает MarketWatch.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 9:36 в среду составила $70,72 за баррель (-0,5% и +3,5% во вторник), майская цена WTI - $65,31 за баррель (-0,3% и +3,3% накануне).

На этой неделе опубликуют ежемесячные отчеты ОПЕК и Международное энергетическое агентство. Трейдеры будут следить за пересмотром прогнозов глобального спроса на нефть МЭА.

Кроме того, внимание участников рынка сосредоточено на данных о запасах топлива в США.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что объем резервов нефти на прошлой неделе вырос на 1,76 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 3,8 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют повышение запасов бензина на 100 тыс. баррелей, а также снижение резервов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

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