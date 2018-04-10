Экономика

18:44 10.04.2018

ФГВФЛ продал долги входящих в холдинг Retail Group компаний за 670 млн грн

ФГВФЛ продал долги входящих в холдинг Retail Group компаний за 670 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал финансовой компании "Инвестор" на голландском аукционе долги пяти компаний, входящих в холдинг Retail Group (сети "Велыка Кышеня" и "Велмарт") за 670 млн грн при стартовой цене 685,3 млн грн.

По данным в системе "ProZorro Продажи", в аукционе приняли участие ООО "Финансовая компания "Финсоле" (предложение участника – 150,8 млн грн), ООО "Первая инвестиционная компания по управлению недвижимостью" (600 млн грн) и ООО "Финансовая компания "Инвестор" (670 млн грн).

Как сообщалось ранее со ссылкой на ФГВФЛ, лот объединил права требования по шести кредитам, предоставленным компаниям тремя банками: "Форум", "Киевская Русь" и Дельта Банк. Активы ранее выставлялись на индивидуальные торги от девяти до 13 раз.

Обеспечения по кредитам включают: центр подготовки товаров с/х назначения площадью 24,3 тыс. кв. м, земельные участки общей площадью 16 га в Бориспольском районе Киевской области, а также товары в обороте, которые сберегаются в данном центре и в четырех магазинах (две "Велыки Кышени" в Киеве и одна – в Обухове, а также "Велмарт" в Днепре).

По данным Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Финансовая компания "Инвестор" основана 3 марта 2018г., собственником и руководителем ООО выступает Алла Каплина. Уставный капитал предприятия составляет 1 тыс. грн.

ПАО "Ритейл Групп", управляющее продуктовыми сетями "Велика Кишеня" и "Велмарт", по итогам 2017 года получило чистую прибыль 64,8 тыс. грн, нераспределенная прибыль предприятия составила 1,1 млн грн. Чистый убыток предприятия в 2016 году составил 177,6 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, дочерними предприятиями ПАО "Ритейл Групп" являются ООО "Фудмережа", ООО "Фудком" и ООО "Ритейл Инвест" (все – Киев).

ПАО "Ритейл Групп" создано в 2005 году. По состоянию на 21 марта 2018 года компания управляла торговыми сетями "Велмарт" (26 гипермаркетов в 18 городах Украины и один – в Молдове), "ВК Экспресс" (девять магазинов в Киеве), "Велика Кышеня" (40 супермаркетов в 16 городах Украины), "ВК Select" (один магазин премиум-формата в Киеве), а также сетью из девяти супермаркетов Green Hills Market в Молдове. Компания имеет 15 собственных торговых марок.

Основным акционером ПАО, согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на четвертый квартал 2017 года являлась компания "Хазинарт Лимитед" (78,1%, Кипр). Долями в предприятии также владеют инвесткомпания Dragon Capital (6,96%) и ООО "Альта Эксперт" (9%).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 21 марта 2018 года зарегистрированный капитал ПАО "Ритейл Групп" составлял 1,696 млн грн.

Основателем и основным акционером холдинга Retail Group выступает бизнесмен Роман Лунин.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ФГВФЛ досрочно погасил часть кредита НБУ на 900 млн грн

Мошенники перерегистрировали на основании поддельных документов недвижимость ВиЭйБи банка - ФГВФЛ

Акции "Мотор Сичи" во время аукциона ФГВФЛ установили рекорд стоимости

Из банка "Демарк" через схемное кредитование было выведено 1,3 млрд грн

Суд разрешил заемщикам не возвращать Имэксбанку 12,7 млрд грн долга

ФГВФЛ выставит на аукцион одним пакетом недвижимость и другие активы ВиЭйБи Банка

Премьер поручил провести системный аудит Фонда гарантирования вкладов физлиц и его активов

Несколько банков вызывают опасения у Фонда гарантирования вкладов – глава Фонда

Бахматюк и Жеваго подтверждают готовность погасить долги принадлежавших им банков

ФГВФЛ продал пакет акций "Донбассэнерго" за 432 тыс. грн

ПОСЛЕДНЕЕ

S&P подтвердило рейтинги ПриватБанка "CCC+/C" и отозвало их по просьбе банка

Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно

«Киевавтодор» активизировал работы по капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры

Акционеры ТД "УкравтоВАЗ" сменили многолетнего гендиректора

Письмо Павла Дурова главе ФСБ с ключами оказалось фейком

RBC снизил прогноз индекса S&P 500 на конец года до 2890 пунктов

Порошенко обсудил со спикером Бундестага важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ

Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2%

Часть выведенных из России активов западные компании могут инвестировать в Украину - Алена Дегрик

Мининфраструктуры обещает запустить поезд Киев-Рига

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА