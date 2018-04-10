ФГВФЛ продал долги входящих в холдинг Retail Group компаний за 670 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал финансовой компании "Инвестор" на голландском аукционе долги пяти компаний, входящих в холдинг Retail Group (сети "Велыка Кышеня" и "Велмарт") за 670 млн грн при стартовой цене 685,3 млн грн.

По данным в системе "ProZorro Продажи", в аукционе приняли участие ООО "Финансовая компания "Финсоле" (предложение участника – 150,8 млн грн), ООО "Первая инвестиционная компания по управлению недвижимостью" (600 млн грн) и ООО "Финансовая компания "Инвестор" (670 млн грн).

Как сообщалось ранее со ссылкой на ФГВФЛ, лот объединил права требования по шести кредитам, предоставленным компаниям тремя банками: "Форум", "Киевская Русь" и Дельта Банк. Активы ранее выставлялись на индивидуальные торги от девяти до 13 раз.

Обеспечения по кредитам включают: центр подготовки товаров с/х назначения площадью 24,3 тыс. кв. м, земельные участки общей площадью 16 га в Бориспольском районе Киевской области, а также товары в обороте, которые сберегаются в данном центре и в четырех магазинах (две "Велыки Кышени" в Киеве и одна – в Обухове, а также "Велмарт" в Днепре).

По данным Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Финансовая компания "Инвестор" основана 3 марта 2018г., собственником и руководителем ООО выступает Алла Каплина. Уставный капитал предприятия составляет 1 тыс. грн.

ПАО "Ритейл Групп", управляющее продуктовыми сетями "Велика Кишеня" и "Велмарт", по итогам 2017 года получило чистую прибыль 64,8 тыс. грн, нераспределенная прибыль предприятия составила 1,1 млн грн. Чистый убыток предприятия в 2016 году составил 177,6 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, дочерними предприятиями ПАО "Ритейл Групп" являются ООО "Фудмережа", ООО "Фудком" и ООО "Ритейл Инвест" (все – Киев).

ПАО "Ритейл Групп" создано в 2005 году. По состоянию на 21 марта 2018 года компания управляла торговыми сетями "Велмарт" (26 гипермаркетов в 18 городах Украины и один – в Молдове), "ВК Экспресс" (девять магазинов в Киеве), "Велика Кышеня" (40 супермаркетов в 16 городах Украины), "ВК Select" (один магазин премиум-формата в Киеве), а также сетью из девяти супермаркетов Green Hills Market в Молдове. Компания имеет 15 собственных торговых марок.

Основным акционером ПАО, согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на четвертый квартал 2017 года являлась компания "Хазинарт Лимитед" (78,1%, Кипр). Долями в предприятии также владеют инвесткомпания Dragon Capital (6,96%) и ООО "Альта Эксперт" (9%).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 21 марта 2018 года зарегистрированный капитал ПАО "Ритейл Групп" составлял 1,696 млн грн.

Основателем и основным акционером холдинга Retail Group выступает бизнесмен Роман Лунин.