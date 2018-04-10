Экономика

18:37 10.04.2018

Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно

Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно

 Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,13% - до 1730,22 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 362,34 пункта.

Объем торгов на УБ составил 61,7 млн грн, в том числе акциями – 4,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 168,18 млн грн, в том числе акциями – 0,35 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-2,25%) и "Турбоатома" (-0,39%).

Тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+1,57%), "Укрнафты" (+1,36%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,32%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,6%) и "Мотор Сичи" (-1,57%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,37% - до 494,11 пункта при объеме торгов 1 млн злотых (7,66 млн грн).

В "индексной корзине" изменились в стоимости акции "Агротона" (+3,45%), "Астарты" (+0,65%) и "Кернела" (+0,2%).

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