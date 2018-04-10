Экономика

17:55 10.04.2018

Часть выведенных из России активов западные компании могут инвестировать в Украину - Алена Дегрик

Падение фондовых рынков в России может оказать позитивное влияние на украинскую экономику. Считает основатель и генеральный директор ФК «Леогейминг Пэй» (CEO LeoGaming) Алена Дегрик (Альона Дегрік).

«Тот факт, что США не только наложили санкции на российские компании, но и пригрозили сделать то же самое в отношении их западных партнеров, неизбежно вызовет отток активов из России. В частности, о выводе своих активов из «Русала» уже заявила швейцарская Glencore. И здесь есть важный момент для Украины — ведь Glencore контролирует Николаевский глиноземный завод. Ранее он был «заточен» на «Русал» — в России нет своего производства глиноземов. Теперь Glencore будет вынуждена переориентировать завод на другие рынки — вполне возможно, что и на украинский. А значит, можно ждать новых инвестиций в украинскую экономику. И это только первый такой пример», — отметила Дегрик.

Эксперт также полагает, что реакция украинского финансового рынка на «черный понедельник» в России свидетельствует о том, что Национальному банку за последние годы удалось усилить финансовую независимость страны. «Пожалуй, впервые в истории, российский рубль, теряя позиции, не тянет за собой гривню. Национальная валюта продолжает укрепляться — по отношению к рублю, в том числе. Это говорит о грамотной политике НБУ не только сегодня, но и в предыдущие несколько лет», — подчеркнула она.

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