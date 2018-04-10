Экономика

17:54 10.04.2018

Мининфраструктуры обещает запустить поезд Киев-Рига

Мининфраструктуры обещает запустить поезд Киев-Рига

Тарифный совет Министерства инфраструктуры Украины принял решение о внесении изменений в тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении, позволяющих запуск поезда Киев-Рига, сообщил заместитель министра Юрий Лавренюк.

"Поезду "четырех столиц" быть. Министр инфраструктуры подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию.

"Укрзализныця" уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига", - написал он на своей странице в сети Facebook.

По его словам, стоимость билета в купейном вагоне в Ригу, будет составлять около 1855 грн или EUR59.

"Ну чем не железнодорожный "лоу-кост"?" – добавил Ю.Лавренюк.

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