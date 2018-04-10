Экономика

17:34 10.04.2018

НБФБ может получить неограниченный доступ к любой конфиденциальной информации

НБФБ может получить неограниченный доступ к любой конфиденциальной информации

Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ) может получить почти неограниченный доступ к любой конфиденциальной информации, указано в замечаниях Министерства финансов к законопреокту №8157, предоставленных парламентскому комитету по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"НБФБ будет иметь возможность получить почти неограниченный доступ к любой конфиденциальной информации других правоохранительных органов, в том числе к информации СБУ (например, в части контрразведывательной деятельности) или НАБУ, что может привести к утечкам, передаче злоумышленникам, иностранным спецслужбам и т.д.", – указывается в документе, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по мнению ведомства, законопроект предоставляет главе НБФБ слишком широкий доступ к информации под грифом гостайны.

"Законопроект предусматривает предоставление директору бюро "доступа к государственной тайне всех уровней секретности по должности после предоставления ему допуска к гостайне по соответствующей форме"… Однако формулировка, предложенная в законопроекте, сделает директора НБФБ единственным в стране лицом, которое будет иметь доступ ко всей секретной информации в государстве, предоставленный законом, а не собственниками такой информации", – отмечает Минфин, указывая на разницу между формулировками "допуск" и "доступ".

Кроме того, Минфин отмечает противоречия между полномочиями НБФБ с полномочиями Национального бюро по противодействию коррупции (НАПК) в части "мониторинга образа жизни сотрудников НБФБ". Его, согласно законопроекту, должны осуществлять подразделения внутренней безопасности, в то время как закон "О предотвращении коррупции" наделяет правом совершать такой мониторинг образа жизни сотрудников НАПК.

Как сообщалось, ранее исполнительный директора Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревняко отмечала, что законопроект об НБФБ позволяет госслужащим собирать информацию о финоперациях любого налогоплательщика на свое усмотрение.

Ведомство также указывает на то, что проект закона предполагает изменения в Криминальный процессуальный кодекс, согласно которым следователи смогут инициировать в рамках досудебных расследований проведение любых внеочередных проверок и ревизий контролирующими органами.

"При этом указанные изменения не содержат никаких условий или ограничений для проведения таких проверок, что может привести к инициировании неограниченного количества проверок в рамках одного и того же производства, что может создать препятствия для работы предприятия и потребует предоставления контролирующим органам значительных ресурсов для совершения проверок…", – указано в документе.

Среди других замечаний Минфин отметил отсутствие четких требований к ходатайству следователя, прокурора, отсутствие максимальных временных рамок ревизий и проверок, сроков выполнения решения следственного судьи о назначении проверок и ревизий.

"То есть проверку или ревизию можно будет провести и через год, и через пять лет, что увеличит возможности для злоупотреблений со стороны контролирующих органов", – поясняется в документе.

Кроме того, Минфин отмечает, что проект закона не предусматривает права на апелляционное обжалование таких решений следственного судьи.

По мнению ведомства, в случае принятия указанного законопроекта у следователя или прокурора не будет необходимости обращаться к следственному судье за назначением проверки. поскольку документ предусматривает возможность обратиться непосредственно в Государственную фискальную службу с соответствующим ходатайством.

"В случае принятия законопроекта следователь, прокурор будут обращаться к следственному судье с ходатайством о назначении таких проверок и ревизий только в случаях, когда у них будут отсутствовать любые доказательства, которые свидетельствовали бы о наличии состава преступления", – отмечено в документе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минфин предлагает компенсировать покупателям стоимость покупки в случае нарушения продавцом кассовой дисциплины

Данилюк допускает создание в 2018 году нового органа по финансовым расследованиям и его запуск с 2019 году

Госдолг Украины в феврале вырос в долларовом выражении на 0,85% - Минфин

Вердикт Лондонского суда по иску ПриватБанка к экс-собственникам поспособствует ускорению дел в Украине

Глава Минфина отвергает аргументы в пользу подчинения НБФБ президенту и парламенту

Минфин увеличил продажи ОВГЗ до 2,4 млрд грн и EUR123 млн на счет роста спроса

Обращение АП в МВФ относительно налога на выведенный капитал усложняет его введение – министр финансов

Минфин планирует внести в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал вместе с Бюджетной резолюцией

Программа макрофинансовой помощи ЕК рассчитана на год и предусматривает 2 транша - Данилюк

Минфин Украины ожидает утверждения макрофинансовой помощи ЕК в начале осени

ПОСЛЕДНЕЕ

«Киевавтодор» активизировал работы по капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры

Акционеры ТД "УкравтоВАЗ" сменили многолетнего гендиректора

Письмо Павла Дурова главе ФСБ с ключами оказалось фейком

RBC снизил прогноз индекса S&P 500 на конец года до 2890 пунктов

Порошенко обсудил со спикером Бундестага важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ

Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2%

Часть выведенных из России активов западные компании могут инвестировать в Украину - Алена Дегрик

Мининфраструктуры обещает запустить поезд Киев-Рига

Цены на нефть растут

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА