НБФБ может получить неограниченный доступ к любой конфиденциальной информации

Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ) может получить почти неограниченный доступ к любой конфиденциальной информации, указано в замечаниях Министерства финансов к законопреокту №8157, предоставленных парламентскому комитету по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"НБФБ будет иметь возможность получить почти неограниченный доступ к любой конфиденциальной информации других правоохранительных органов, в том числе к информации СБУ (например, в части контрразведывательной деятельности) или НАБУ, что может привести к утечкам, передаче злоумышленникам, иностранным спецслужбам и т.д.", – указывается в документе, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по мнению ведомства, законопроект предоставляет главе НБФБ слишком широкий доступ к информации под грифом гостайны.

"Законопроект предусматривает предоставление директору бюро "доступа к государственной тайне всех уровней секретности по должности после предоставления ему допуска к гостайне по соответствующей форме"… Однако формулировка, предложенная в законопроекте, сделает директора НБФБ единственным в стране лицом, которое будет иметь доступ ко всей секретной информации в государстве, предоставленный законом, а не собственниками такой информации", – отмечает Минфин, указывая на разницу между формулировками "допуск" и "доступ".

Кроме того, Минфин отмечает противоречия между полномочиями НБФБ с полномочиями Национального бюро по противодействию коррупции (НАПК) в части "мониторинга образа жизни сотрудников НБФБ". Его, согласно законопроекту, должны осуществлять подразделения внутренней безопасности, в то время как закон "О предотвращении коррупции" наделяет правом совершать такой мониторинг образа жизни сотрудников НАПК.

Как сообщалось, ранее исполнительный директора Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревняко отмечала, что законопроект об НБФБ позволяет госслужащим собирать информацию о финоперациях любого налогоплательщика на свое усмотрение.

Ведомство также указывает на то, что проект закона предполагает изменения в Криминальный процессуальный кодекс, согласно которым следователи смогут инициировать в рамках досудебных расследований проведение любых внеочередных проверок и ревизий контролирующими органами.

"При этом указанные изменения не содержат никаких условий или ограничений для проведения таких проверок, что может привести к инициировании неограниченного количества проверок в рамках одного и того же производства, что может создать препятствия для работы предприятия и потребует предоставления контролирующим органам значительных ресурсов для совершения проверок…", – указано в документе.

Среди других замечаний Минфин отметил отсутствие четких требований к ходатайству следователя, прокурора, отсутствие максимальных временных рамок ревизий и проверок, сроков выполнения решения следственного судьи о назначении проверок и ревизий.

"То есть проверку или ревизию можно будет провести и через год, и через пять лет, что увеличит возможности для злоупотреблений со стороны контролирующих органов", – поясняется в документе.

Кроме того, Минфин отмечает, что проект закона не предусматривает права на апелляционное обжалование таких решений следственного судьи.

По мнению ведомства, в случае принятия указанного законопроекта у следователя или прокурора не будет необходимости обращаться к следственному судье за назначением проверки. поскольку документ предусматривает возможность обратиться непосредственно в Государственную фискальную службу с соответствующим ходатайством.

"В случае принятия законопроекта следователь, прокурор будут обращаться к следственному судье с ходатайством о назначении таких проверок и ревизий только в случаях, когда у них будут отсутствовать любые доказательства, которые свидетельствовали бы о наличии состава преступления", – отмечено в документе.