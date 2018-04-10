Fitch повысило рейтинг дефолта "Нафтогаза" до уровня "В-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах НАК "Нафтогаз Украины" до уровня "В-" с "ССС", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства во вторник.

Согласно документу, повышение РДЭ отражает переоценку индивидуальной кредитоспособности компании (standalone credit profile, SCP) в рамках обновленных критериев рейтингования госструктур (обнародованы 7 февраля 2018 года), благоприятное для "Нафтогаза" решение Стокгольмского арбитража, а также улучшение финпоказателей компании.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, "Нафтогаз" в 2018 году планирует выйти на рынок еврооблигаций и рассчитывает на позитивное восприятие инвесторами в связи с прибыльностью компании, ростом инвестиций и добычи, а также выигранным спором с "Газпромом".

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2017 года увеличил чистую консолидированную прибыль на 15% - до 27,1 млрд грн (чуть более $1 млрд по текущему курсу). Чистый доход компании возрос на 36,7% – до 130,65 млрд грн (почти $5 млрд).