Экономика

17:14 10.04.2018

Fitch повысило рейтинг дефолта "Нафтогаза" до уровня "В-"

Fitch повысило рейтинг дефолта "Нафтогаза" до уровня "В-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах НАК "Нафтогаз Украины" до уровня "В-" с "ССС", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства во вторник.

Согласно документу, повышение РДЭ отражает переоценку индивидуальной кредитоспособности компании (standalone credit profile, SCP) в рамках обновленных критериев рейтингования госструктур (обнародованы 7 февраля 2018 года), благоприятное для "Нафтогаза" решение Стокгольмского арбитража, а также улучшение финпоказателей компании.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, "Нафтогаз" в 2018 году планирует выйти на рынок еврооблигаций и рассчитывает на позитивное восприятие инвесторами в связи с прибыльностью компании, ростом инвестиций и добычи, а также выигранным спором с "Газпромом".

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2017 года увеличил чистую консолидированную прибыль на 15% - до 27,1 млрд грн (чуть более $1 млрд по текущему курсу). Чистый доход компании возрос на 36,7% – до 130,65 млрд грн (почти $5 млрд).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Fitch: большинство нефтепроизводителей EMEA готовы к нефти ниже $60 за баррель

Fitch присвоило 8-летним евробондам МХП финальный рейтинг "В"

Качество активов беларуских банков улучшилось, но по-прежнему слабое

Fitch подтвердило рейтинги дефолта Киева и Харькова на уровне "B-", прогноз "стабильный"

Fitch улучшило прогноз рейтинга "Метинвеста" до позитивного в ожидании успешного рефинансирования долга

Fitch изменило прогноз рейтинга Грузии со "стабильного" на "позитивный"

Fitch подтвердило рейтинг "В-" гривневым евробондам Укрэксимбанка

Влияние ликвидации ABLV Bank на суверенный рейтинг Латвии будет ограниченным

Fitch присвоило гривневым евробондам Укрэксимбанка предварительный рейтинг "В-"

Электромобили являются растущей угрозой для спроса на нефть - Fitch

ПОСЛЕДНЕЕ

«Киевавтодор» активизировал работы по капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры

Акционеры ТД "УкравтоВАЗ" сменили многолетнего гендиректора

Письмо Павла Дурова главе ФСБ с ключами оказалось фейком

RBC снизил прогноз индекса S&P 500 на конец года до 2890 пунктов

Порошенко обсудил со спикером Бундестага важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ

Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2%

Часть выведенных из России активов западные компании могут инвестировать в Украину - Алена Дегрик

Мининфраструктуры обещает запустить поезд Киев-Рига

Цены на нефть растут

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА