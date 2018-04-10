Экономика

15:08 10.04.2018

"Сокар" объясняет подачу заниженного предложения на тендере "Укрзализныци" техническим сбоем

"Сокар" объясняет подачу заниженного предложения на тендере "Укрзализныци" техническим сбоем

ООО "ТД "Сокар Украина" объясняет подачу заниженного предложения на тендере "Укрзализныци" по закупке дизельного топлива техническим сбоем из-за перепада напряжения, сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская.

"Жалоба ООО "ТД "Сокар", в которой последний ссылается на неправомочность решения заказчика ("Укрзализныци" – ИФ) о признании его победителем процедуры закупки … Во время заполнения граф, по информации жалобщика, произошел технический сбой, вследствие которого цена 282 млн грн превратилась в 28,2 млн грн", - написала она в Facebook.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Госуполномоченная АМКУ также обнародовала письмо компании, сдающей в аренду помещения для "Сокар" – в письме указано, что 2 апреля (когда проводились торги "Укрзализныци") наблюдалось несколько сверхнормативных скачков напряжения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правительство решило перезапустить конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци"

"Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда на Пасхальные праздники

"Укрзализныця" за три месяца построила и приобрела 1,23 тыс. полувагонов

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

"Укрзализныця" выберет поставщика продуктов питания в пассажирских поездах из четырех компаний

Приказ о повышении тарифов на пассажирские ж/д перевозки будет издан после согласования МЭРТ и ряда организаций

"Укрзализныця" направила более 9 млрд грн на выполнение отраслевого соглашения с профсоюзами

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на пасхальные праздники

"Укрзализныця" погасила купон по евробондам

Первые конкурсы по отбору руководителей госкомпаний по новой процедуре могут быть объявлены для "Укрэнерго", "Укрзализныци" - Нефедов

ПОСЛЕДНЕЕ

СКМ обновила набсоветы "Веско", "Огнеупорнеруда" и Дружковского рудоуправления

Украина в 2018 и 2019 гг. получит около $3 млрд доходов в год от транзита газа - Витренко

ВБ улучшил прогноз уровня госдолга Украины до 75,1% ВВП в 2018г

ЕБА призывает Минагропрод и Гослесагентство обжаловать решение Окружного админсуда Киева об отмене положений об аукционах по продаже древесины

Нефть дорожает, Brent торгуется у $69,5 за баррель

Введение в Украине налога на выведенный капитал сейчас неприемлемо

Инвестпроекты в АПК Украины на начало 2018г оценивались почти в 41 млрд грн

Требования "Укртатнафты" по ограничению импорта нефтепродуктов противоречат практике ВТО

Украине в 2018-2019гг необходимо привлечь на внешних рынках около $8 млрд

Дерипаска остается бенефициаром НГЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА