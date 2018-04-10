"Сокар" объясняет подачу заниженного предложения на тендере "Укрзализныци" техническим сбоем

ООО "ТД "Сокар Украина" объясняет подачу заниженного предложения на тендере "Укрзализныци" по закупке дизельного топлива техническим сбоем из-за перепада напряжения, сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская.

"Жалоба ООО "ТД "Сокар", в которой последний ссылается на неправомочность решения заказчика ("Укрзализныци" – ИФ) о признании его победителем процедуры закупки … Во время заполнения граф, по информации жалобщика, произошел технический сбой, вследствие которого цена 282 млн грн превратилась в 28,2 млн грн", - написала она в Facebook.

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Госуполномоченная АМКУ также обнародовала письмо компании, сдающей в аренду помещения для "Сокар" – в письме указано, что 2 апреля (когда проводились торги "Укрзализныци") наблюдалось несколько сверхнормативных скачков напряжения.