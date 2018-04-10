ЕБА призывает Минагропрод и Гослесагентство обжаловать решение Окружного админсуда Киева об отмене положений об аукционах по продаже древесины

Европейская бизнеса ассоциация (ЕБА) призывает Министерство аграрной политики и продовольствия и Государственное агентство лесных ресурсов принять меры для апелляционного обжалования решения Окружного административного суда Киева, признавшего незаконным и недействительным приказ №42 Гослесагентсва, которым утверждено положение о проведении аукционов при продаже необработанной древесины.

Согласно пресс-релизу ЕБА, решение суда не вступило в силу, однако возможная отмена положений об аукционах по продаже необработанной древесины при отсутствии нормативно-правовых документов на их замену может привести к перебоям в поставках.

"Мы предвидим, что в случае отмены приказа №42 процесс реализации древесины через аукционы будет неурегулированным, предприятия области рискуют остаться без сырья или получить его в недостаточном количестве, как результат – будут недозагружены. А это, в свою очередь, может привести к потере рынков, сокращению персонала и другим негативным последствиям для экономики страны в целом. Кроме того, сбыт древесины будет производиться по ценам, которые будут устанавливать руководители лесохозяйств на свое усмотрение по прямым договорам, что потенциально увеличит коррупционные риски в деревообрабатывающей отрасли", – прогнозируют представители компаний-членов комитета деревообрабатывающей и мебельной отраслей ЕБА.

Компании-члены комитета ассоциации обеспокоены скоростью рассмотрения дела, что могло повлиять на объективность рассмотрения дела, указывает ЕБА. При всем несовершенстве отмененного судом нормативно-правового акта, он в значительной степени внес упорядоченность в отношения по покупке древесины, в частности, обеспечил их соответствие рыночным отношениям и конкурентный подход к реализации необработанной древесины, отмечается в сообщении.