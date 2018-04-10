Украина в ВТО подняла ряд вопросов относительно торговых отношений с РФ

Украинская сторона подняла ряд вопросов относительно торговых отношений с Российской Федерацией (РФ) на официальном заседании Комитета Всемирной торговой организации (ВТО) по техническим барьерам торговли, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на веб-сайте.

Украина совместно с делегацией Евросоюза, в частности, затронула вопрос относительно Технического регламента РФ по безопасности алкогольных напитков. В ответ на это российская делегация проинформировала, что указанный документ все еще дорабатывается, а озвученные комментарии будут рассмотрены.

Кроме того, совместно с делегацией ЕС украинская сторона подняла вопрос правил сертификации цемента в РФ. "Представитель российской делегации проинформировала, что с учетом неоднократно высказанных замечаний к указанным правилам российская сторона разработала проект изменений, по которым уже проведены консультации с заинтересованными производителями и импортерами", – указывает МЭРТ.

Делегации Украины, ЕС и США при поддержке Канады в очередной раз подчеркнули отсутствие научного обоснования изменений в Технический регламент Таможенного союза относительно безопасности детских игрушек, отмечает Минэкономразвития.

Среди других затронутых вопросов по техническим барьерам торговли Украина обратила внимание на проект решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) относительно общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий.

"В ходе заседания также затрагивался вопрос, который носит системный характер и может иметь практические последствия для украинских экспортеров. Так, делегации США и Канады в очередной раз подняли вопрос об инициативе ЕС относительно возможного ограничения оборота и допуска на рынок товаров с содержанием эндокринных дезинтеграторов. Представитель ЕС заверил членов ВТО в своевременном и надлежащем информировании о дальнейших шагах по реализации указанной инициативы", – подчеркнул МЭРТ, добавив, что окончательное решение ЕС пока не принял.

Согласно сообщению министерства, Украина также повторно присоединилась к выступлениям представителей США и ЕС, которые вновь выразили беспокойство по поводу введенного Египтом порядка регистрации импортеров. Представитель Египта в очередной раз объяснил введение мер необходимостью борьбы с ввозом контрафактной продукции и заверил, что они применяются одинаково как к импортерам, так и к национальным производителям.

Следующее заседание комитета запланировано на 20-21 июня этого года.