Экономика

09:55 10.04.2018

Суд РФ подтвердил отказ Siemens в иске о крымских турбинах

Суд РФ подтвердил отказ Siemens в иске о крымских турбинах

Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 10 января отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) в иске к ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, структуры "Ростеха") по делу о "крымских" турбинах, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Выступая на заседании, представитель "СТГТ" заявил, что суд первой инстанции при вынесении оспариваемого решения неправильно применил нормы материального права. В связи с этим было принято неправильное решение. Кроме того, суд тогда проигнорировал тот факт, что ответчики "обоснованно не опровергли факт заключения договора под влиянием обмана".

Представитель ТПЭ просил оставить решение в силе. Он отметил, что иск подан с целью "соблюдения санкций на территории РФ.

Представитель Siemens поддержал выступление "СТГТ".

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 марта подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 27 ноября 2017 года отказал ООО "СТГТ" в принятии обеспечительных мер по иску против ООО "ВО "ТПЭ" и ОАО "ВО "ТПЭ".

Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признает российский статус Крыма.

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.

Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

В Siemens ранее заявляли, что прошедшее монтаж оборудование потеряет свою стоимость, и просили об обеспечительных мерах по искам, но суд в этих мерах отказал. Турбины оценивались в сумму около 150 млн евро.

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